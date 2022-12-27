В День спасателя в Орле наградили девятиклассницу, спасшую маленькую сестру из пожара

Анна Низамова удостоилась медали МЧС России "За содружество во имя спасения".

Во время торжественного собрания в честь Дня спасателя, которое прошло в Орле 27 декабря, медалью МЧС наградили школьницу Анну Назимову. Девочка проявила настоящий героизм: онаи спасла из пожара свою годовалую сестренку.



Само ЧП случилось еще в июле. Аня находилась у себя дома, в деревне Извеково, она присматривала за младшими братьями и маленькой сестрой. Малышка спала в отдельной комнате, внезапно там загорелся телевизор. Пожар разгорелся быстро, комнату задымило. Но девочка нашла путь к сестренке, бросилась ей на помощь и вынесла ее из горящего дома.



