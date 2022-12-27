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16:56, 27 декабря 2022 года Три поликлиники орловских ЦРБ ждет капремонт в 2023 году На работы направят свыше 200 миллионов рублей.





На капитальный ремонт поликлиник трех центральных районных больниц Орловской области в 2023 году будет направлено свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал. Обновление затронет поликлиники Ливенской, Колпнянской и Мценской ЦРБ. Все работы будут выполняться в следующем году. Контракты уже подписаны.





Орловское Информбюро





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