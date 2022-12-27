вторник 27.12.2022 21:15:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 27 декабря 2022 года

Орловцев пригласили выпить чай из самовара и слепить оленя из глины

Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 5 января в поселке Знаменка.


По информации пресс-службы правительства Орловской области, Знаменская Богатырская Застава приглашает орловцев отметить новогодние праздники. Гуляния пройдут на улице Заречной, 22.

1 января в 13.00 стартует праздничная семейная программа с участием Мороза-воеводы. Участники праздника увидят сражение Богатыря и Соловья-разбойника, попробуют преодолеть полосу препятствий, поучаствуют в забавах для детей и взрослых на свежем воздухе и в теплом зале. В 14.30 желающих напоют чаем и угостят едой из печи, а в 15.00 орловцы покатаются на лошади.

2 января в 11.00 приготовлена программа "Лазертаг" – военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. В 12.00 гости выпьют чая из самовара.

3 января в 12.00 желающие попробуют силы в лепке новогоднего оленя из глины, а в 13.00 орловцев ждет чай.

4 января в 12.00 снова начнется чаепитие, в 12.30 – семейная программа с участием Мороза-воеводы, в 14.00 – катание на коне, в 14.30 – обед из печи.

5 января в 13.00 орловцы снова покатаются на лошади, в 14.00 – пообедают, а в 14.40 начнется последняя праздничная программа.   




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.