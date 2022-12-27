Орловцев пригласили выпить чай из самовара и слепить оленя из глины

Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 5 января в поселке Знаменка.

правительства Орловской области, Знаменская Богатырская Застава приглашает орловцев отметить новогодние праздники. Гуляния пройдут на улице Заречной, 22. По информации пресс-службыОрловской области, Знаменская Богатырская Застава приглашает орловцев отметить новогодние праздники. Гуляния пройдут на улице Заречной, 22.

1 января в 13.00 стартует праздничная семейная программа с участием Мороза-воеводы. Участники праздника увидят сражение Богатыря и Соловья-разбойника, попробуют преодолеть полосу препятствий, поучаствуют в забавах для детей и взрослых на свежем воздухе и в теплом зале. В 14.30 желающих напоют чаем и угостят едой из печи, а в 15.00 орловцы покатаются на лошади.

2 января в 11.00 приготовлена программа "Лазертаг" – военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. В 12.00 гости выпьют чая из самовара.

3 января в 12.00 желающие попробуют силы в лепке новогоднего оленя из глины, а в 13.00 орловцев ждет чай.

4 января в 12.00 снова начнется чаепитие, в 12.30 – семейная программа с участием Мороза-воеводы, в 14.00 – катание на коне, в 14.30 – обед из печи.

5 января в 13.00 орловцы снова покатаются на лошади, в 14.00 – пообедают, а в 14.40 начнется последняя праздничная программа.