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17:15, 27 декабря 2022 года Всероссийская акция "Елка желаний" добралась до Шаблыкино Исполнились мечты детей с ограниченным возможностями и детей мобилизованных.





До самого волшебного праздника остается все меньше времени. Благодаря всероссийской акции "Елка желаний" мечты сбываются у детей которые больше всего нуждаются в поддержке. Новогодний проект добрался и до Шаблыкино.



О том, как это было, в нашем сюжете.







Екатерина Габова





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