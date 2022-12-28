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8:00, 28 декабря 2022 года Предприятия Орловской области заработали более 38 миллиардов рублей Прибыль получили 206 организаций.





Орелстат. В январе-октябре 2022 года финансовый результат организаций Орловщины в действующих ценах составил 38 миллиардов 89 миллионов рублей. 206 предприятий получили прибыль в размере 40 миллиардов 133 миллионов, а еще 68 ушли в убыток на 2 миллиарда 43 миллиона. Статистику предоставил . В январе-октябре 2022 года финансовый результат организаций Орловщины в действующих ценах составил 38 миллиардов 89 миллионов рублей. 206 предприятий получили прибыль в размере 40 миллиардов 133 миллионов, а еще 68 ушли в убыток на 2 миллиарда 43 миллиона. Кредиторская задолженность на конец октября 2022 года составила 79 миллиардов 383 миллиона, из нее просроченная – 3 миллиарда 426 миллиона или 4,3%. Дебиторская задолженность сложилась в сумме 78 миллиардов 485 миллионов рублей. Просроченная – 1 миллиард 923 миллиона рублей или 2,5%.





Сергей СИЛАЕВ





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