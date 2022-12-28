Двое орловцев перевели мошенникам более 2 миллионов рублей

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8:30, 28 декабря 2022 года
Двое орловцев перевели мошенникам более 2 миллионов рублейПреступники использовали подменный номер.
Обстоятельства устанавливали сотрудники УМВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что 32-летний житель Орла ответил на звонок неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, а затем оформил два кредита на 1,3 миллиона рублей. Через некоторое время деньги оказались в руках мошенников.
Аналогичным способом обманули жителя Заводского района. Он перевел на "безопасный счет" 830 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовные дела. Полицейские занимаются розыском мошенников.
Сергей СИЛАЕВ