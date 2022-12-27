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21:00, 27 декабря 2022 года

В Орловской области наградили предпринимателей

Торжественная церемония прошла в здании областной администрации.


Благодарности губернатора представителям бизнес-сообщества вручил заместитель главы региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В 2022 году мы получили на его реализацию более 150 миллионов рублей из федерального центра, более 50 миллионов рублей добавили из областного бюджета. А всего на различные направления господдержки бизнеса с 2019 года было направлено более 620 миллионов рублей, - отметил Вадим Тарасов.

Помимо благодарностей губернатора, бизнесмены получили юбилейные знаки "85 лет Орловской области" и медали Тургенева.




Сергей СИЛАЕВ
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