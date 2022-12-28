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7:30, 28 декабря 2022 года В Орле 28 декабря небольшой снег и 0 на термометрах Публикуем подробный прогноз погоды на последнюю среду этого года.





Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в дневное время в Орле ожидается температура в районе 0 градусов. Будет пасмурно. С неба осадки в виде мокрого снега.



Атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст. Ветер с северо-запада 6 м/с.





Ольга СУПОНЕВА





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