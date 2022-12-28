Андрей Клычков наградил руководителей общественных организаций региона

Торжественная церемония состоялась 27 декабря.

Награждение состоялось на итоговом заседании Гражданского форума-2022. Губернатор поблагодарил руководителей за проделанную работу в течение года, в том числе - за поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

– Наш регион был в числе первых, где появились центры гуманитарной помощи для беженцев и военнослужащих. За это время мы собрали и отправили порядка одной тысячи тонн различных грузов в помощь армии. Мы также курируем семьи мобилизованных. Благодарю всех, кто организовал широкую поддержку нашей армии, кто помогает военнослужащим всем, чем может, - сказал Андрей Клычков.

Участники форума обсудили помощь незащищенным категориям граждан, участие общественных организаций в оказании помощи участникам СВО и переселенцам.