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9:00, 28 декабря 2022 года

Андрей Клычков наградил руководителей общественных организаций региона

Торжественная церемония состоялась 27 декабря.


Награждение состоялось на итоговом заседании Гражданского форума-2022. Губернатор поблагодарил руководителей за проделанную работу в течение года, в том числе - за поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Наш регион был в числе первых, где появились центры гуманитарной помощи для беженцев и военнослужащих. За это время мы собрали и отправили порядка одной тысячи тонн различных грузов в помощь армии. Мы также курируем семьи мобилизованных. Благодарю всех, кто организовал широкую поддержку нашей армии, кто помогает военнослужащим всем, чем может, - сказал Андрей Клычков.

Участники форума обсудили помощь незащищенным категориям граждан, участие общественных организаций в оказании помощи участникам СВО и переселенцам.

 




Сергей СИЛАЕВ
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