Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

– Исполнилось 135 лет со дня открытия Покровской центральной больницы;

– Сотрудникам МЧС вручили награды в честь профессионального праздника;

– Подарок к Новому году сегодня получили жители села Моховое.



