|Главная » Новости
21:15, 27 декабря 2022 года
В Орле суд рассмотрит дело о хищении более 10 миллионов рублей при реализации нацпроекта.Обвинительное заключение утвердила прокуратура.
Генерального директора общества с ограниченной ответственностью обвиняют в мошенничестве. В 2020 году в рамках национального проекта "Демография" в муниципальном образовании подрядная организация проводила работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.
– Обвиняемым в нарушение требований законодательства в ходе строительства изменены характеристики используемых материалов, работы выполнены не в полном объеме, а часть произведена с нарушением строительных норм, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Также заказчик получил акты с ложными сведениями о выполненных работах. В результате муниципальному образованию причинен ущерб более чем на 10,6 миллиона рублей.
Уголовное дело рассмотрит Заводской суд города Орла.
Сергей СИЛАЕВ