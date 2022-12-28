В Орле суд рассмотрит дело о хищении более 10 миллионов рублей при реализации нацпроекта.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура.

Генерального директора общества с ограниченной ответственностью обвиняют в мошенничестве. В 2020 году в рамках национального проекта " Демография " в муниципальном образовании подрядная организация проводила работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. прокуратуры Орловской области. Об этом сообщила пресс-службаОрловской области. в муниципальном образовании подрядная организация проводила работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

– Обвиняемым в нарушение требований законодательства в ходе строительства изменены характеристики используемых материалов, работы выполнены не в полном объеме, а часть произведена с нарушением строительных норм, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Также заказчик получил акты с ложными сведениями о выполненных работах. В результате муниципальному образованию причинен ущерб более чем на 10,6 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит Заводской суд города Орла.