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9:30, 28 декабря 2022 года

При ОГУ им. Тургенева появится военный учебный центр

Одновременно с дипломом о высшем образовании студенты смогут получить военный билет.


Распоряжением правительства Российской Федерации № 4109-р от 23 декабря 2022 года при Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева будет создан военный учебный центр. Как добавили в пресс-службе вуза, ВУЦ откроется в 2023 году, занятия начнутся 1 сентября. Они будут проходить раз в неделю.

Центр расположится в учебном корпусе № 11 (Наугорское шоссе, 29). Там уже созданы условия для занятий, включая строевой плац на прилегающей территории площадью 1,2 тыс. кв. метров. Отбор начнется в марте 2023 года среди студентов второго курса бакалавриата и специалитета и продолжится до июля. Набрать планируется 108 человек. Претенденты пройдут медкомиссию и психологическое освидетельствование, сдадут физнормативы: подтягивания, бег на сто метров и на три километра. Проверят и успеваемость. Комиссия рассчитает средний балл по результатам учебы за два года. 


ВУЦ будет готовить сержантов (солдат) запаса сухопутных войск РФ. Одновременно с дипломом о высшем образовании студенты смогут получить военный билет.  Сейчас из числа офицеров запаса ищутся преподаватели и разрабатывается учебный план.


Фото: ОГУ им. Тургенева


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