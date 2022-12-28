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10:30, 28 декабря 2022 года Орловщина перевыполнила годовой план по догазификации Газ бесплатно подведен к 1 046 жилым домам.





По программе догазификации Орловской области в уходящем году до границ земельных участков заявителей газ бесплатно подведен к 1 046 жилым домам, что на 38% превышает годовой план. Об этом сообщили в областном правительстве.



Как заявил первый заместитель главы региона Владимир Ивановский, в области обогреваются с помощью твердого топлива и электроэнергии 53 ФАПа и две врачебные амбулатории, девять объектов сферы образования. В связи с этим рассматривается перевод их на газ. Потребность региона была направлена в Минэнерго России.



Напомним, что в рамках программы "голубое топливо" бесплатно подводится к границам домовладений. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населенном пункте. Для льготников в Орловской области действует компенсация расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан в размере до 58,5 тыс. рублей. Она выплачивается за подводку газовых коммуникаций от границ участка к домовладению, затраты на газовое оборудование, подключение.





Орловское Информбюро





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