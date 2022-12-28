Машины застревали, деревья падали, свет отключился: в МЧС рассказали о последствиях мокрого снегопада в Орловской области

В ночь с 27 на 28 декабря на регион обрушились осадки.

За минувшие сутки орловские спасатели больше десятка раз выезжали на помощь населению и ликвидацию разных происшествий. Все из-за обрушившегося на регион мокрого снегопада.



Так, в Заводском районе Орла прямо на проезжую часть упало дерево. Его повалило на перекресте Дарвина и Автовокзальной. Сегодня утром, 28 декабря, спасатели убрали перегородившее дорогу дерево.

На Гвардейской улице областного центра в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Сотрудники МЧС вытянули его тягачом. А на Залегощенском шоссе застрял грузовик "КамАз". Большегруз с прицепом не мог двигаться, его заносило на обочину. Спасатели вытянули машину на дорогу.