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9:47, 28 декабря 2022 года

Машины застревали, деревья падали, свет отключился: в МЧС рассказали о последствиях мокрого снегопада в Орловской области

В ночь с 27 на 28 декабря на регион обрушились осадки.


За минувшие сутки орловские спасатели больше десятка раз выезжали на помощь населению и ликвидацию разных происшествий. Все из-за обрушившегося на регион мокрого снегопада.

Так, в Заводском районе Орла прямо на проезжую часть упало дерево. Его повалило на перекресте Дарвина и Автовокзальной. Сегодня утром, 28 декабря, спасатели убрали перегородившее дорогу дерево. 



На Гвардейской улице областного центра в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Сотрудники МЧС вытянули его тягачом. А на Залегощенском шоссе застрял грузовик "КамАз". Большегруз с  прицепом не мог двигаться, его заносило на обочину. Спасатели вытянули машину на дорогу. 



Электроснабжение частично было нарушено в пяти населенных пунктах. 

- Благодаря оперативной работе аварийно-восстановительных бригад энергослужбы к утру электроснабжение во всех населенных пунктах было восстановлено по штатной схеме, - сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 





Ольга СУПОНЕВА
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