Для орловских бизнесменов будет продлен мораторий на проверки

Об этом официально сообщили на завершающем совещание в Минэкономразвития страны.

Мораторий на проверку бизнеса в следующем году будет продлен. Об этом официально сообщили на завершающем совещание в Минэкономразвития страны.

По итогам 2022-го года количество проверок было сокращено в три раза. Профилактика их полностью заместила. Число визитов с профилактической целью значительно возросло. А Орловская область вошла в число лидеров в рейтинге субъектов Российской Федерации по внесению информации в личные кабинеты.