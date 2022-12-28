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11:30, 28 декабря 2022 года Покровская ЦРБ отметила 135-летний юбилей Сегодня это одно из самых передовых учреждений здравоохранения в регионе.





Покровская центральная районная больница отметила 135-летие с момента основания. Это была земская больница, в которой работал всего один врач, два фельдшера, сиделка, кухарка и рабочий. В год лечилось порядка 220 человек.



Сегодня Покровская ЦРБ является одним из самых передовых учреждений здравоохранения в регионе. Сегодня здесь трудятся почти 200 сотрудников. Только хирурги выполняют в год более 600 операций, в том числе и высокотехнологичных, поэтому сюда едут лечиться из других районов области.





Елена Литинская





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