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12:30, 28 декабря 2022 года "Музыка добрых сердец" вновь разнесется по Орлу Стартовал прием заявок на ежегодный благотворительный фестиваль-акцию.





Фестиваль создан для адресной помощи онкобольным детям. Хештэг этого года #Талант_во_благо. Тема - жизнь, радость, надежда, вера и милосердие.



Если вы считает, что ваше творчество способно заряжать и вы готовы свой талант подарить больным детям, то эта акция для вас. Для участия в гала концерте необходимо подать заявку. Их будут принимать до 14 января.





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