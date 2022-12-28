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10:21, 28 декабря 2022 года В Орловском округе больше дюжины сел остались без электричества Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.





Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, электричество отсутствует частично в поселках Красная Звезда, Александровка, Пятницкий, Биофабрика, пгт.Знаменка, деревнях Зяблое, Малеевка, Малая Куликовка, Бобровка, Маслово, Щучье, Образцово, Булгаковы Горки.



- Орловский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» незамедлительно организовал работу специалистов. 9 бригад специалистов, 14 единиц техники проводят аварийные работы. Данная ситуация на личном контроле главы Орловского муниципального округа Романа Жукова, - пояснили в администрации Орловского МО.



Сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8 (4862) 41-69-09.



Фото: Ольга Супонева (архив)





Ольга СУПОНЕВА





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