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13:30, 28 декабря 2022 года Орловцам рассказали все о цифровом рубле Он появится на рынке в 2023 году. Что представляет из себя цифровая валюта?





В 2023 году на рынке появится цифровой рубль. Чем он будет отличаться от купюр и монет? Как будет защищен от мошенников? Как работает финансовый маркетплейс? Ответы на эти вопросы узнала наш корреспондент Юлия Опанасюк. Она пообщалась с управляющим отделением Банка России по Орловской области Романом Никольским.





Юлия Опанасюк





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