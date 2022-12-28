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14:00, 28 декабря 2022 года

Орловский облсовет завтра соберется на внеочередное заседание

В повестке 29 декабря вопросы об отлове бездомных животных и транспортном налоге.


Внеочередное шестнадцатое заседание регионального парламента состоится в Орле 29 декабря. Депутатам предстоит рассмотреть два вопроса.

Это проект закона Орловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области" (второе чтение – окончательная редакция). 

А также проект закона Орловской области  "О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области "О транспортном налоге" (первое чтение и второе чтение – окончательная редакция).





Ольга СУПОНЕВА
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