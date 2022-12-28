Орловский облсовет завтра соберется на внеочередное заседание

проект закона Орловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области" (второе чтение – окончательная редакция).



А также

проект закона Орловской области "О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области "О транспортном налоге" (первое чтение и второе чтение – окончательная редакция).



