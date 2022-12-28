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13:00, 28 декабря 2022 года

Юных орловцев поздравят с праздниками на "Губернаторской елке"

Она пройдет 28 и 29 декабря.


Сегодня юных орловцев ждут на "Губернаторской елке". Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей 28 и 29 декабря. Сладкие подарки и отличное настроение гарантировано всем пришедшим. Поводить хоровод вокруг хвойной красавицы придут дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята из семей мобилизованных, а также отличившиеся в спорте, творчестве и учебе.

Ожидается, что всего мероприятие посетят 1 200 детей. Ребят ждут игровые площадки и творческие мастерские, новогодняя праздничная интермедия "Чудеса под Новый год", спектакль ОГАТ имени И. С. Тургенева "Зачарованный лес", праздничный обед.


Анна Вайсергисер
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