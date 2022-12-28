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14:30, 28 декабря 2022 года В Орле презентовали сборник "Краеведческие записки" Это 14-й выпуск, посвященный юбилею Орловского краеведческого музея.





В сборник вошли статьи исторической, музейной, краеведческой направленности. Есть в нем и материалы конференции, раскрывающие новые страницы жизни и деятельности выдающегося полярного исследователя, нашего земляка, Русанова.



- Впервые изданы материалы по археологическим раскопкам на месте Судбищенской битвы, биографии неизвестных героев Великой Отечественной войны – уроженцев Орловского края и другие исследования, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.



Презентация "Краеведческих записок" стала последним мероприятием в цикле празднования 125-го дня рождения музея.





Ольга СУПОНЕВА





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