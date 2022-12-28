Главная » Новости



15:00, 28 декабря 2022 года На федеральных трассах Орловщины снег расчищали в минувшие сутки 10 спецмашин Задача дорожников - обеспечить бесперебойный проезд.





Сейчас проезд по федеральным дорогам, проходящим через Орловскую область, проходит в штатном режиме. Трассы посыпают реагентами, чтобы не допустить образования гололеда.



По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск, с работой справлялись в минувшие сутки 10 единиц техники. Высыпано 20 тонн соли, а также 135 тонн песко-соляной смеси.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2