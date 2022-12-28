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10:57, 28 декабря 2022 года Ярмарки выходного дня в Орле будут работать 30 и 31 декабря Купить свежие продукты к новогоднему столу орловцы смогут с 7.00 до 15.00.









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Ярмарки "Хлебосольный выходной" в Орле будут работать и 30, и 31 декабря. У жителей города будет возможность купить фермерские продукты к новогоднему столу в Заводском и Советском районах.Как сообщили в администрации Орла, ждать покупателей ярмарки будут с 7.00 до 15.00 и на Комсомольской площади, и на Приборостроительной. А вот 1 января, в воскресенье, они работать не будут.







Ольга СУПОНЕВА





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