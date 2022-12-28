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11:25, 28 декабря 2022 года В Орле проверили маршрутки, доставляющие пассажиров в Болховский микрорайон Оказалось, что на линию вышло меньше транспорта, чем положено.









Как сообщили КУ ОО "Организатор перевозок", сотрудники учреждения изучили, как автобусы отходят от конечной остановки "Болховский микрорайон" во временной промежуток с 17.00 до 20.00. Выявлены нарушения: на линии было меньше маршруток, чем стоит в графике.



- С перевозчиками проведена профилактическая работа, - пояснили в "Организаторе перевозок".



Отметим, что проверка эта была плановая. Под соответствующим постом в

Проверка состоялась после жалоб пассажиров, прошла она в выходной день 25 декабря. Проверяли маршрут №115 и №444. Это единственные автобусы, которые подвозят пассажиров в активно разрастающийся Болховский микрорайон.Как сообщили КУ ОО "Организатор перевозок", сотрудники учреждения изучили, как автобусы отходят от конечной остановки "Болховский микрорайон" во временной промежуток с 17.00 до 20.00. Выявлены нарушения: на линии было меньше маршруток, чем стоит в графике.- С перевозчиками проведена профилактическая работа, - пояснили вОтметим, что проверка эта была плановая. Под соответствующим постом в официальной группе организации орловцы предложили провести и внеплановые рейды. Также местные жители, пользующиеся автобусами №115 и №444, пожаловались на курящих водителей, невозможность уехать в вечернее время, транспорт маленькой вместимости и недостаточное количество его на линиях.

Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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