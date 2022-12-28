В Орле проверили маршрутки, доставляющие пассажиров в Болховский микрорайон

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11:25, 28 декабря 2022 года
В Орле проверили маршрутки, доставляющие пассажиров в Болховский микрорайонОказалось, что на линию вышло меньше транспорта, чем положено.
Проверка состоялась после жалоб пассажиров, прошла она в выходной день 25 декабря. Проверяли маршрут №115 и №444. Это единственные автобусы, которые подвозят пассажиров в активно разрастающийся Болховский микрорайон.
Как сообщили КУ ОО "Организатор перевозок", сотрудники учреждения изучили, как автобусы отходят от конечной остановки "Болховский микрорайон" во временной промежуток с 17.00 до 20.00. Выявлены нарушения: на линии было меньше маршруток, чем стоит в графике.
- С перевозчиками проведена профилактическая работа, - пояснили в "Организаторе перевозок".
Отметим, что проверка эта была плановая. Под соответствующим постом в официальной группе организации орловцы предложили провести и внеплановые рейды. Также местные жители, пользующиеся автобусами №115 и №444, пожаловались на курящих водителей, невозможность уехать в вечернее время, транспорт маленькой вместимости и недостаточное количество его на линиях.
Фото: Ольга Супонева
Ольга СУПОНЕВА