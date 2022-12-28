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11:41, 28 декабря 2022 года

Жителю Колпны вручили медаль МЧС за спасение утопающего парня

Сергей Волков, рискуя жизнью, поборол сильное течение реки и вытащил молодого человека на берег.


Житель Колпны Сергей Волков получил медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах". Подвиг мужчина совершил в апреле этого года.

Из-за половодья на реке Сосне увеличился напор падающей с плотины воды и скорость ее течения. Двое парней решили воспользоваться этим и сплавиться по реке на надувной лодке. Мощное течение загнало плавсредство под плотину, молодые люди оказались в воде. Первый парень выбрался на берег сам, второй же, подхваченный потоком, проплыл порядка 200 метров, безуспешно пытаясь ухватиться за ветки. Заметивший беду Сергей Волков пытался сначала помочь парню, протягивая палку, но безрезультатно. Утопающий все же сумел в один момент зацепиться за корягу, и мужчина решил добраться до молодого человека вплавь. С первого раза не удалось, но в итоге Сергей Волков все же вытащил парня на берег, где начал помогать ему отогреться. Позднее пострадавшего забрали медики.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области


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