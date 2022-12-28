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15:30, 28 декабря 2022 года

В начале января орловские сироты смогут подать заявление на получение жилищного сертификата

Прием продлится до 1 мая.


С 9 января до 1 мая 2023 года лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут подать заявление на получение жилищного сертификата. Об этом сообщает региональный информационный портал. Финансовое обеспечение будет производиться за счет областного бюджета, из расчета 33 квадратных метра общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по Орловской области. Срок действия жилищных сертификатов составляет три месяца с момента выдачи. Его можно использовать для покупки жилья в любой точке Орловщины. 

На получение сертификата могут претендовать лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет, включенные в соответствующий список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.






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