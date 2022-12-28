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16:00, 28 декабря 2022 года Орловцы осчастливили маленьких дмитровцев Неравнодушные люди собрали для нуждающихся детей сладости.





Завершился сбор в рамках акции "Свет рождественской звезды". Ее уже 8 лет проводит женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино.



Каждому нуждающемуся ребенку из Дмитросвского района вручат сладости от неравнодушных жителей региона. Собрали около 400 подарков. В ближайшее время их отправят детям.





Орловское Информбюро





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