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12:25, 28 декабря 2022 года 50 пар Дедов Морозов и Снегурочек отправилось поздравлять орловских детей Задача у новогодних персонажей непростая: подарить радость почти двум тысячам юных горожан.





В Орле 50 пар Дедов Морозов и Снегурочек сегодня, 29 декабря, отправились поздравлять юных орловцев. Они навестят на дому и подарят подарки 1800 ребятам: это дети участников СВО, а также юные орловцы с ограниченными возможностями здоровья.



Подробности скоро в нашем эфире.





Татьяна Тимохина





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