В Орле изменится адрес регистрации транспортных средств

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14:36, 28 декабря 2022 года
В Орле изменится адрес регистрации транспортных средствРанее водители обращались в отделение на Карачевском шоссе.
По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, с 2023 года отделение №1 регистрационной работы будет работать по новому адресу. Оно расположится на улице Ростовской, 20 а. Прием на Карачевском шоссе, 79 больше осуществляться не будет.
Водители могут получить в отделении не только услуги по регистрации автомобиля, но и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов, разрешение и свидетельства по внесению изменений в конструкцию ТС.
Сергей СИЛАЕВ