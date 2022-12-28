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14:43, 28 декабря 2022 года На Орловщине запущена автоматизированная система управления отходами Это новшество появилось в работе регоператора по обращению с ТКО совсем недавно. Также "Зеленая роща" начала внедрять раздельный сбор мусора. Это лишь несколько годовых итогов деятельности УК.





Орловцы стали производить меньше мусора, меньше жаловаться на переполненные контейнеры, а также меньше расспрашивать о тарифах на вывоз отходов. Так коротко выглядят итоги года для управляющей компании "Зеленая роща", являющейся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Также УК обновила контракты со всеми перевозчиками отходов и запустила в работу автоматизированную систему управления отходами. В нее загружено почти 19 тысяч мест накопления отходов, а также данные о движении мусоровозов. Внедрена система фотофиксации состояния контейнерных площадок. Это позволяет получать информацию о загруженности контейнерных площадок в режиме "онлайн".



Одновременно регоператор закупает новые и ремонтирует старые мусорные контейнеры. В уходящем году ремонтный цех обновил 860 контейнеров. В следующем году планируется починить 1 040 баков, а также купить как минимум 300 контейнеров.



А еще в этом году "Зеленая роща" начала внедрять раздельный сбор мусора. На синие контейнеры орловцы уже обратили внимание. Они предназначены для сухих отходов: макулатуры, стекла, пластика и металла.





Антон Киселёв





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