В Орле почти 50 детей получили подарки от Знаменского храма

Угощения доставили в санаторий "Орловчанка".

47 детей из числа вынужденных переселенцев поздравили с наступающим Новом Годом и Рождеством Христовым. Настоятель храма иконы Божией матери " Знамение " города Орла иерей Сергий Шарга привез наборы конфет ребятам. Не остались без внимания и взрослые – каждый получил тульский пряник.

Всего в санатории проживает более 100 человек уже в течение нескольких месяцев. Желающие пообщались со священником на духовные темы, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.