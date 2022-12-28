У орловцев есть возможность работать в московской it-компании не покидая родной город

Сегодня сфера информационных технологий сделала все границы виртуальными, что позволяет работать в своем регионе.

Сектор айти - на подъеме. Многие специалисты за большой зарплатой уезжают в столицу, но там сталкиваются с проблемой цен на аренду жилья, расходов на транспорт и развлечения. А между тем сегодня сфера информационных технологий - сделала все границы виртуальными, что дает возможность работать в своем регионе.



18 лет студия 404 успешно развивается в айти сфере. Фронт офис в Москве, бэк офис в Орле. Интернет-реклама, веб-разработка, сайты на высоком уровне, в группе компаний есть подразделения занимающиеся внедрением CRM Битрикс24 и франчайзи 1С. В столице студия востребована, ведь здесь есть возможность получить сайт с качеством федерального уровня.



