У орловцев есть возможность работать в московской it-компании не покидая родной город

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15:03, 28 декабря 2022 года
У орловцев есть возможность работать в московской it-компании не покидая родной городСегодня сфера информационных технологий сделала все границы виртуальными, что позволяет работать в своем регионе.
Сектор айти - на подъеме. Многие специалисты за большой зарплатой уезжают в столицу, но там сталкиваются с проблемой цен на аренду жилья, расходов на транспорт и развлечения. А между тем сегодня сфера информационных технологий - сделала все границы виртуальными, что дает возможность работать в своем регионе.
18 лет студия 404 успешно развивается в айти сфере. Фронт офис в Москве, бэк офис в Орле. Интернет-реклама, веб-разработка, сайты на высоком уровне, в группе компаний есть подразделения занимающиеся внедрением CRM Битрикс24 и франчайзи 1С. В столице студия востребована, ведь здесь есть возможность получить сайт с качеством федерального уровня.
О рынке цифрового труда - Елизавета Капырина.
Елизавета Капырина