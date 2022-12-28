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16:30, 28 декабря 2022 года

Стоимость отгруженных товаров из Орловской области достигла почти 200 миллиардов

Показатель за год увеличился почти на 20%.


Как сообщает Орелстат, с января по ноябрь 2022 года из региона отгрузили промышленных товаров на сумму 197,4 миллиарда рублей.

Наибольшее влияние оказали восемь видов производств: пищевые продукты, машины и оборудование, неметаллическая минеральная продукция и готовые металлические изделия.

Не осталось незамеченным металлургическое производство, электрическое оборудование, резиновые и пластмассовые изделия, а также компьютеры, электронные и оптические изделия.

 




Сергей СИЛАЕВ
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