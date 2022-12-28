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17:30, 28 декабря 2022 года На Орловщине снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 Всего зарегистрировано 11 067 случаев указанных болезней.





Орловское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 за период с 19 по 25 декабря. Снижение заболевамости по первым двум болезням составило 6,3%, по коронавирусу – на 16,2%.



Всего зарегистрировано 11 067 случаев указанных болезней, что отнесено Роспотребнадзором к показателю высокой заболеваемости. 129 случаев пришлось на COVID-19.





Орловское Информбюро





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