В Орловской области раскрыли убийство 11-летней давности

Мужчина отправится в колонию строго режима на 12 лет.

Следственный комитет собрал достаточное количество доказательств для вынесения обвинительного приговора против 57-летнего мужчины. Он был ранее судим, сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Установлено, что в ноябре 2011 года орловец находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал за рулем в сторону поселка Белоберезовского Орловского округа. В районе деревни Плещеево мужчина посадил 32-летнего орловца в машину, который попросил его подвезти. В результате разгорелась ссора.

Ранее судимый мужчина остановил автомобиль, вышел из машины, избил, а затем нанес шесть ударов ножом потерпевшему, от чего последний скончался на месте.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщил Александр Коргин.