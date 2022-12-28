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18:00, 28 декабря 2022 года

В Орловской области раскрыли убийство 11-летней давности

Мужчина отправится в колонию строго режима на 12 лет.


Следственный комитет собрал достаточное количество доказательств для вынесения обвинительного приговора против 57-летнего мужчины. Он был ранее судим, сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Установлено, что в ноябре 2011 года орловец находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал за рулем в сторону поселка Белоберезовского Орловского округа. В районе деревни Плещеево мужчина посадил 32-летнего орловца в машину, который попросил его подвезти. В результате разгорелась ссора.

Ранее судимый мужчина остановил автомобиль, вышел из машины, избил, а затем нанес шесть ударов ножом потерпевшему, от чего последний скончался на месте.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщил Александр Коргин.




Сергей СИЛАЕВ
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