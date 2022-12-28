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18:30, 28 декабря 2022 года Новогодние волшебники доставят праздник по 1 800 орловским адресам 28 декабря юных орловцев поздравили порядка полусотни пар Дедов Морозов и Снегурочек.





28 декабря в Орле около полусотни Дедов Морозов и Снегурочек поздравили с наступающим праздником детей участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья. За несколько дней зимние волшебники с подарками посетят 1 800 адресов. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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