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19:00, 28 декабря 2022 года В Орловской области утвердили документацию для ремонта дорог в четырех районах Постановление подписал губернатор.





" Телеграммы из Орла " . Реконструкцию проведут в Свердловском, Глазуновском, Малоархангельском и Колпнянском районах. Андрей Клычков подписал документ 27 декабря, сообщают Работы запланированы на пять участках дорог: Змиевка – Тросна, Глазуновка – Долгое, Колпна – Моховое (граница Курской области), Обход Малоархангельска и Колпны. Общая протяженность трасс – 17,6 километра, а ориентировочное время ремонта – 16 месяцев.





Сергей СИЛАЕВ





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