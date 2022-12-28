Подведены итоги экомарафона «Сберегаем вместе»

Более 300 образовательных учреждений, из которых около 200 расположены в сельских районах Черноземья, приняли участие в онлайн-экомарафоне «Сберегаем вместе».







Несколько недель ребята изучали полезные материалы об экологии и выполняли творческие задания. Несколько недель ребята изучали полезные материалы об экологии и выполняли творческие задания.

Победителей определяли в шести регионах Черноземья. По результатам марафона более 40 школ были отмечены памятными подарками от компаний: «ЭкоНива–Продукты питания», «Продимекс», СЗ «Ремстройсервис Романово», ГК ОДСК, «Курский электроаппаратный завод», ООО «Псельское», «Производственный холдинг Меркурий», «Мастер Провиант», «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова», АНО «Детский и семейный культурно-досуговый, обучающий центр «Нелжа.ру».



Яна Жукова, HR-директор Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Основные задачи проекта – привлечь внимание школьников к проблемам экологии, охватить удаленные сельские территории, используя онлайн-платформу. Такие мероприятия уже с юного возраста помогают формировать полезные привычки и ответственное отношение к экологии».

Сберегаем вместе – программа Сбера для вовлечения широкого круга людей в ESG-повестку, которая включает комплекс волонтерских активностей, а также онлайн-платформу для тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помогать другим. На ней собраны полезные инструменты и контент для решения вопросов в различных сферах жизни.

Генеральным партнером проекта выступила компания «ЭкоНива–Продукты питания». В рамках экомарафона предприятие провело дополнительный конкурс по экологической тематике.

Любовь Аксенова, руководитель управления GR&ESG ГК «ЭкоНива»

«Стратегия компании «ЭкоНива» основана на принципах устойчивого развития: работа с молодежью и развитие регионов присутствия – среди наших приоритетов. Мы поддержали инициативу Сбера, поскольку повышение информированности о тех простых действиях, которые каждый из нас может сделать, чтоб снизить негативное воздействие на природу, должно начинаться с юного возраста».





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