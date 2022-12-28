Юные орловцы покатались на лошадях

Мероприятие организовал конный двор "Вязки".

Интерактивное представление под Орлом организовали для ребят с ограниченными возможностями, переселенцев и детей мобилизованных бойцов. Ребята смотрели шоу, а самые активные принимали в нем участие.

Орловцы водили хороводы и рассказывали стихи Деду Морозу, за что получали подарки. В новогодней интермедии участвовали более 15 лошадей и 20 актеров.