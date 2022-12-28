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20:00, 28 декабря 2022 года В Орловской области подвели итоги конкурса молодежных проектов Жюри выбрало две работы.





" Время читать " и Артема Коробецкого " Здоровые игры " . Первый направлен на профилактику деструктивного поведения у молодежи за счет повышения грамотности и открывает доступ к знаниям на базе открытой библиотеки. Об этом правительства. В финал попали проекты Любовь МагановойВремя читатьи Артема КоробецкогоЗдоровые игры. Первый направлен на профилактику деструктивного поведения у молодежи за счет повышения грамотности и открывает доступ к знаниям на базе открытой библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе областного Работа библиотеки будет организована с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года. – Значимым событием проекта станет Молодежный фестиваль "Читающая улица" под открытом небом на пешеходной улице Ленина в Орле с работой тематических площадок, - уточнили в пресс-службе. "Здоровые игры" – комплекс мероприятий для первокурсников, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Ребята будут работать с кураторами-старшекурсниками в команде. Участниками станут более 2 000 студентов.





Сергей СИЛАЕВ





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