В Орловской области подвели итоги конкурса молодежных проектов

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20:00, 28 декабря 2022 года
В Орловской области подвели итоги конкурса молодежных проектовЖюри выбрало две работы.
В финал попали проекты Любовь Магановой "Время читать" и Артема Коробецкого "Здоровые игры". Первый направлен на профилактику деструктивного поведения у молодежи за счет повышения грамотности и открывает доступ к знаниям на базе открытой библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Работа библиотеки будет организована с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года.
– Значимым событием проекта станет Молодежный фестиваль "Читающая улица" под открытом небом на пешеходной улице Ленина в Орле с работой тематических площадок, - уточнили в пресс-службе.
"Здоровые игры" – комплекс мероприятий для первокурсников, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Ребята будут работать с кураторами-старшекурсниками в команде. Участниками станут более 2 000 студентов.
Сергей СИЛАЕВ