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8:00, 29 декабря 2022 года В Орловской области 34 спортсмена будут получать губернаторскую стипендию Число стипендиатов, по сравнению с прошлым годом, выросло.





правительства, перечень спортивных мероприятий, позволяющий претендовать на стипендию губернатора, расширился. В обновленный документ вошли Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионат мира, всемирная универсиада, юношеские олимпийские игры, а также чемпионат ЦФО России. По информации пресс-службы областного, перечень спортивных мероприятий, позволяющий претендовать на стипендию губернатора, расширился. В обновленный документ вошли Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионат мира, всемирная универсиада, юношеские олимпийские игры, а также чемпионат ЦФО России. Спортсмены должны показать высокие результаты на соревнованиях, включенных в единый календарный план. В 2022 году стипендии губернатора были удостоены 32 человека, а в 2023 выплату назначат 34 орловцам.





Сергей СИЛАЕВ





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