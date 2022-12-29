Орловец повредил авто знакомого после ссоры

Ущерб составил 100 тысяч рублей.

УМВД России по Орловской области, владелец " Шевроле " заметил повреждения на транспортном средстве и обратился в полицию. По информации пресс-службы, владелецШевролезаметил повреждения на транспортном средстве и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба" и начали поиск преступника. Им оказался 41-летний знакомый потерпевшего, который ранее отдыхал с ним в одной компании. Поводом стал конфликт, орловец сознался в содеянном.

– В настоящее время ведется дознание. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ведомства.