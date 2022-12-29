Орловец повредил авто знакомого после ссоры

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8:30, 29 декабря 2022 года
Орловец повредил авто знакомого после ссорыУщерб составил 100 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, владелец "Шевроле" заметил повреждения на транспортном средстве и обратился в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба" и начали поиск преступника. Им оказался 41-летний знакомый потерпевшего, который ранее отдыхал с ним в одной компании. Поводом стал конфликт, орловец сознался в содеянном.
– В настоящее время ведется дознание. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сергей СИЛАЕВ