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9:00, 29 декабря 2022 года В Орловской области за год провели почти 80 ярмарок вакансий Их организовывали центры занятости.





департамент социальной защиты региона, в 2022 году на территории Орловщины было организовано 78 ярмарок, где орловцы, ищущие работу, встречались с несколькими работодателями. Как сообщает региона, в 2022 году на территории Орловщины было организовано 78 ярмарок, где орловцы, ищущие работу, встречались с несколькими работодателями. Самой большой ярмаркой вакансий стала общегородская, где собрались без малого 60 работодателей. В настоящее время в центрах занятости региона на учете состоит 1,8 тысяч человек.





Сергей СИЛАЕВ





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