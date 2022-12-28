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20:30, 28 декабря 2022 года В Орловской области готовится интерактивная карта убежищ Все подвальные помещения региона уже проверили специалисты.





Андрей Клычков 28 декабря в рамках прямого эфира. Об этом рассказал губернатор28 декабря в рамках прямого эфира. Вопрос затронули на очередном заседании оперативного штаба.

– Сейчас уже завершен первый этап по информационной или интерактивной карте, где каждый может посмотреть в интернете, где и какие убежища находятся рядом, - отметил Клычков. Работа по совершенствованию сервиса будет продолжена.





Сергей СИЛАЕВ





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