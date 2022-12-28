Два гуманитарных груза от Орловщины направят в ближайшее время участникам СВО

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21:00, 28 декабря 2022 года
Два гуманитарных груза от Орловщины направят в ближайшее время участникам СВОБойцов поздравят и с наступающими праздниками.
Об этом рассказал глава Орловской области Андрей Клычков 28 декабря во время прямого эфира.
– Завтра у нас выдвигается очередной конвой, который поедет от Орловской митрополии, - сказал Клычков.
Еще один груз направят участникам специальной военной операции в ближайшие выходные.
– Мы тоже планируем поездку в ближайшие дни, в выходные, чтобы съездить и поздравить ребят с Рождеством и Новым годом, и довезти то, что им необходимо, - отметил губернатор.
Сергей СИЛАЕВ