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21:00, 28 декабря 2022 года Два гуманитарных груза от Орловщины направят в ближайшее время участникам СВО Бойцов поздравят и с наступающими праздниками.





Андрей Клычков 28 декабря во время прямого эфира. Об этом рассказал глава Орловской области28 декабря во время прямого эфира. – Завтра у нас выдвигается очередной конвой, который поедет от Орловской митрополии, - сказал Клычков. Еще один груз направят участникам специальной военной операции в ближайшие выходные. – Мы тоже планируем поездку в ближайшие дни, в выходные, чтобы съездить и поздравить ребят с Рождеством и Новым годом, и довезти то, что им необходимо, - отметил губернатор.





Сергей СИЛАЕВ





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