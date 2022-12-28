Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

– На губернаторской елке с праздником поздравили 1 200 детей;

– Железнодорожники подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущее;

– Определен график работы ярмарок выходного дня;

– Нейросеть, разработанная орловцами, упрощает жизнь.





