Главная » Новости



7:30, 29 декабря 2022 года В четверг 29 декабря в Орле пасмурная погода с небольшим снегом Публикуем подробный прогноз.





Росгидрометцентр, 29 декабря в Орле ожидается небольшой минус: термометры покажут 3-1 градус ниже нуля. Пасмурно, осадки в виде мокрого снега.



Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст.



По предварительному



Как сообщает, 29 декабря в Орле ожидается небольшой минус: термометры покажут 3-1 градус ниже нуля. Пасмурно, осадки в виде мокрого снега.Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст.По предварительному прогнозу, в последние дни уходящего и первые дни нового года в нашем регионе ожидается плюсовая температура и дождь. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2