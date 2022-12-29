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9:30, 29 декабря 2022 года На Орловщине выберут студента года Основной этап областного конкурса уже стартовал.





По 1 февраля 2023 года в Орловской области проходит основной этап регионального конкурса "Студент года". Он включает в себя два этапа: прием заявок и оценка портфолио "Мои достижения" (по 24 января) и презентация творческих номеров участников, прошедших первый этап (1 февраля). Итоги подведут 7 февраля.



Поучаствовать могут студенты очной формы обучения вторых – четвертых курсов профессиональных образовательных организаций региона. Допускается по одному представителю от учебного заведения.



Заявку и портфолио участника необходимо направить в организационный комитет до 24 января по электронной почте: [email protected] Уточнить информацию можно по телефону: +7 (961) 621 96 25 (Дарья Дмитриевна Землякова).









Орловское Информбюро





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