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8:30, 30 декабря 2022 года Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил подарок к Новому году Соцучреждение пополнилось специальным микроавтобусом "ГАЗель NEXT", предназначенным для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.





В преддверии Нового года Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил особый подарок – специальный восьмиместный микроавтобус "ГАЗель NEXT", позволяющий перевозить одновременно и с большим комфортом двух инвалидов-колясочников. Раньше такой машины в соцучреждении не было. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на газету "Болховские куранты".



Деньги на покупку машины – а это свыше 3,7 млн рублей – были выделены из областной казны.



Фото газеты "Болховские куранты"





Орловское Информбюро





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